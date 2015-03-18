Нафта продовжує дешевшати

Ціни на нафту знижуються через зростання запасів нафти в США.

Сьогодні вранці ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,2 до $53,31 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,83 до $42,63.

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Запаси нафти в США минулого тижня зросли на 10,5 мільйона барелів, за даними Американського інституту нафти (API), за прогнозу підвищення на 3,8 мільйона барелів. Офіційні дані про запаси Управління енергетичної інформації (EIA) будуть опубліковані в середу, пише Рейтер.

"Неважливо, правильна у API інформація чи ні, вся справа в очікуваннях ринку. Якщо дані (EIA) будуть кращі за очікування, ціни на нафту на короткий час піднімуться. Я думаю, ціни отримають технічну підтримку перш ніж повернутися до (січневих) рекордних мінімумів", - сказав аналітик OptionsXpress в Сіднеї Бен Ле Брюн.

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Інвестори також очікують заяви ФРС за підсумками наради, яка закінчиться в середу.

"Якщо підвищення процентних ставок у США буде перенесено на пізніший термін, долар ослабне, але лише ненадовго", - йдеться у звіті Phillip Futures.

Зниження курсу долара стимулює зростання цін на нафту, роблячи її більш привабливим активом для інвесторів, що користуються іншими валютами.