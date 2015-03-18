Чиновники «Укртрансгазу» розікрали 20 мільйонів гривень - СБУ

Служба безпеки України виявила факт привласнення близько 20 млн гривень державних коштів посадовими особами одного з обласних підрозділів оператора газотранспортної системи держкомпанії «Укртрансгаз», йдеться в повідомленні відомства.

«Встановлено, що впродовж 2012-2013 років комерційна структура надала газотранспортній компанії послуги з капітального ремонту обладнання. Службовці газового підприємства у змові з бізнесменами втричі завищили вартість робіт і монтажу комплектуючих », - йдеться в повідомленні СБУ.

Як відзначили в СБУ, учасники оборудки протиправно заволоділи державними коштами в особливо великому розмірі.

«Зловмисники перерахували їх на рахунки фіктивних комерційних структур і, після переведення в готівку, привласнили», - відзначається в повідомленні.

В СБУ повідомили, що головним слідчим управлінням служби відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України.

Довідка УНІАН. «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

100% акцій «Укртрансгазу» перебувають у власності НАК «Нафтогаз України». Дефіцит «Нафтогазу» в 2014 році становив 110 млрд грн.