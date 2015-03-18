Україна довела частку імпортного газу з ЄС до 81%

Україна з 1 по 15 березня імпортувала з країн Європейського Союзу 632 млн кубометрів природного газу, що становить 81% від загального імпорту, йдеться в повідомленні оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».

Як зазначили в компанії, станом на 18 березня природний газ з території Європи надходить в режимі - 45,4 млн куб. м на добу. Зокрема, зі Словаччини - 38,1 млн куб. м, Угорщини - 7,3 млн куб. м.

Загалом з початку нинішнього року з території Європи було імпортовано майже 3 млрд куб. м природного газу, тоді як за аналогічний період минулого року імпорт «блакитного палива» з ЄС не здійснювався.

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Як раніше повідомляв УНІАН, у лютому 2015 щодоби в Україні імпортувалося близько 77 млн куб. м газу, з яких більш як 57% надходило з території Європи.

Словацький й угорський газові маршрути на сьогодні є основними для України, яка прагне звести до мінімуму закупівлі палива у російського «Газпрому». У середині лютого також поновилися, після короткої перерви, постачання газу з Польщі, але добові обсяги його імпорту незначні.