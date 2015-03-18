«Енергоатом» і Polenergia будуть спільно реалізувати проект з експорту електроенергії до ЄС

Держкомпанія «Енергоатом», оператор усіх діючих атомних електростанцій України, і польська компанія Polenergia International співпрацюватимуть у реалізації проекту з експорту електроенергії до Європи, що дасть змогу використовувати наявні потужності АЕС без обмежень і отримати додаткові кошти на добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції, йдеться в повідомленні держкомпанії.

Згідно з повідомленням, відповідні домовленості були задокументовані під час підписання меморандуму про взаєморозуміння з реалізації проекту «Енергетичний міст України - Європейський Союз» 17 березня в київському офісі НАЕК «Енергоатом». Підписантами документа є президент «Енергоатому» Юрій Недашковський, віце-президент польської компанії Polenergia International Гжегош Станіславський і представник компанії «Укренерго».

Серед завдань, які стоять перед учасниками проекту «Енергетичний міст України - Європейський Союз», - введення в експлуатацію повітряної лінії 750 кВ Хмельницька АЕС - Жешув (Польща). Вона дасть змогу використовувати наявні потужності АЕС без обмежень, за умови профіциту електроенергії забезпечити її експорт до ЄС та інвестувати в добудову енергоблоків №3 і №4 ХАЕС. А також провести підготовку атомних потужностей до повного об'єднання української та європейської енергосистем.

«На сьогодні на енергоблоках АЕС України планується і проводиться модернізація, після якої вони відповідатимуть всім технічним умовам підключення до мережі ENTSO-E», - зазначають у прес-службі.

У повідомленні наводяться слова Юрія Недашковського, який зазначив, що будівництво повітряної лінії 750 кВ Хмельницька АЕС - Жешув дозволить залучити компанії додаткові кошти.

«Цей проект ми розглядаємо як один з фінансових інструментів добудови третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Зараз готується проект постанови Кабінету міністрів з розробки техніко-економічного обґрунтування проекту», - повідомив керівник «Енергоатому».

У свою чергу віце-президент польської компанії Polenergia International висловив задоволення інтенсифікацією робочих контактів між "Енергоатомом" і Polenergia і швидким наближенням практичної реалізації масштабного проекту.

«Ми щиро пишаємося можливістю співпрацювати з такою потужною компанією, як «Енергоатом». Думаю, у нашого проекту великі перспективи. Але справа не тільки в економічній складовій, яка, безперечно, буде вигідною для всіх учасників, для мене особисто дуже важливо мати можливість допомогти Україні в такі складні часи, які переживає ваша країна. Співробітництво в енергетичній сфері стане ще одним доказом справжніх дружніх стосунків між Україною та Польщею», - додав віце-президент польської компанії.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діють 4 атомні електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 енергоблоками загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою у Європі.