У Росії можуть дати Україні $100 знижки на газ, але контракт 2009 року переглядати не хочуть

Росія дасть Україні знижку на газ у розмірі мита - $100 за 1.000 кубометрів, а Газпром після 1 квітня постачатиме газ на умовах контракту 2009 року, сказав прем'єр РФ Дмитро Медведєв, повідомляє Рейтер.

"(Україна хоче) ціни переглядати, інші механізми включати. Газпром повинен повністю базуватися на чинній угоді (2009 року), ніякої іншої юридичної можливості роботи у Газпрому не існує", - сказав Медведєв.

"У тому, що стосується знижки, вона надається урядом - це наша добра воля. Вона може бути надана в обсязі нашої експортного мита, не більше експортного мита. Менше можемо, а більше ні", - додав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що тристоронні переговори про постачання російського газу до України в «літній» період - із 1 квітня 2015 року відбудуться 20 березня у форматі Україна - ЄС - Росія.

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При цьому прем'єр наголосив, що разом з переговорами щодо російського газу уряд готовий зробити все необхідне, щоб збільшити поставки європейського газу в нашу країну.

Раніше голова уряду зазначав, що Україна готова до переговорів з Євросоюзом і Росією щодо нового договору про поставки газу до України з квітня 2015 року, проте умови підписання такого документа залишаються предметом обговорення, зокрема в Стокгольмському арбітражі. При цьому Яценюк нагадав, що питання боргів за газ, який є однією з умов переговорів, також має бути вирішене в Стокгольмському арбітражі.

На початку березня міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин зазначав, що переговори щодо так званого «літнього пакету» зачеплять питання зміни вартості транзиту газу українською територією та надання Україні знижки на паливо. Пізніше міністр уточнив, що на даний момент сторони не обговорюють ні конкретних обсягів поставок газу, ні його ціну. У той же час Україна, за словами Демчишина, не буде купувати великі обсяги газу в Росії через дорожнечу російського палива, яке обходиться на 15% дорожче «реверсивного» палива з Європи.

За оцінками Міненерго, загальний обсяг споживання газу в Україні в 2015 році становитиме близько 40 млрд кубометрів. При цьому обсяг імпорту, який може бути здійснений в 2015 році досягне близько 25 млрд кубометрів.