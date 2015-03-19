Україна за місяць скоротила видобуток газу на 10%

Видобуток природного газу в Україні у січні-лютому 2015 року, без урахування анексованого Росією Криму, скоротився порівняно з січнем-лютим 2014 року на 3,1% - до 3,1 млрд кубометрів, повідомляє Державна служба статистики України.

Видобуток газу в лютому 2015 року скоротився порівняно з попереднім місяцем на 10% - до 1,5 млн куб. м. Порівняно з лютим 2014 року видобуток газу в лютому 2015 року скоротився на 3,4%.

Читайте такожУ Росії можуть дати Україні $100 знижки на газ, але контракт 2009 року переглядати не хочутьЯк повідомляв УНІАН, видобуток природного газу в Україні у січні-грудні 2014 року скоротився порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 3,4% - до 19,7 млрд кубометрів

За даними Держстату, видобуток природного газу в Україні у 2013 році збільшився порівняно з 2012 роком на 1,7% - до 20,4 млрд кубометрів.