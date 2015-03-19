Єврокомісія: нові газові угоди України і РФ мають діяти до осені 2016 року

У Європейській комісії вважають, що рішення щодо постачання російського газу Україні після завершення терміну дії так званого зимового пакету має бути знайдене не пізніше червня і має працювати до осені 2016 року.

Про це напередодні тристоронніх переговорів України, Росії та Європейської комісії, які пройдуть в Брюсселі 20 березня, повідомив представник ЄК.

За його словами, сторони мають знайти домовленості, які б покривали проміжок часу до того періоду, коли Стокгольмський арбітраж винесе рішення щодо існуючого газового контракту між Україною та Росією. Слухання цього питання розпочнуться тільки у лютому наступного року, тому очікується, що рішення буде прийняте восени. "Ми повинні знайти рішення на цей період, щоб не збиратися через кожні півроку", - наголосив чиновник ЄК, додавши, що реакція Росії та України на таке бачення ще невідома, тому що офіційних консультацій ще не було.

Він зазначив, що досягнення домовленостей до червня є "бажаною датою", тому що необхідно заповнювати газові сховища. "Сховища повинні заповнюватися з квітня по жовтень, тому ми повинні терміново знайти рішення", - деталізував європеєць.

Читайте такожУ Росії можуть дати Україні $100 знижки на газ, але контракт 2009 року переглядати не хочутьЗа його словами, завтрашні переговори є тільки початком, і не треба очікувати результатів. "Це - початок, необхідно встановити порядок денний, визначити всі питання, які повинні бути вирішені у новий угоді", - наголосив представник ЄК.

Крім того, він також зазначив і питання, які, з точки зору ЄК, повинні бути вирішені. "З боку ЄК нам потрібна чітка картина щодо обсягів (газу, який буде необхідний Україні). Друге питання - це питання ціни. Третє питання - це принцип "бери чи плати", що було призупинено у «зимовому пакеті». Також може бути підняте питання транзиту", - деталізував він можливий порядок денний.