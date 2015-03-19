Росія заморозить знаковий проект Путіна - газопровід до Китаю «Сила Сибіру»

Росія може відкласти будівництво газопроводу «Сила Сибіру», повідомили Reuters три неназвані джерела, яким відомо про плани «Газпрому».

За інформацією співрозмовників видання, будівництво «Сили Сибіру» буде призупинено до того моменту, поки буде закінчено «Алтай». Цим газопроводом газ піде до Китаю з вже розроблених родовищ на захід від «Сили Сибіру».

Як пише Slon.ru, незважаючи на кризу в економіці і зниження цін на енергоносії, російська влада заперечує, що один із знакових для президента Росії Володимира Путіна проектів може бути реалізований із затримкою, зазначає Reuters. Глава Міненерго Росії Олександр Новак минулого тижня говорив, що постачання газу по «Силі Сибіру» почнуться, як і заплановано, в 2019 році.

«Газпром» від коментарів відмовився, пише Reuters.

У вересні 2014 року про зсунення за термінами початку експлуатації «Сили Сибіру» розповів заступник начальника Чаяндинського управління компанії «Газпром видобуток Ноябрьск» Віктор Селін. Він стверджував, що транспортування палива почнеться в 2020 році. У «Газпромі» цю інформацію спростували, а Селін був звільнений.

«Газпром» почав будівництво «Сили Сибіру» 1 вересня 2014 року. Загальна вартість вкладень в інфраструктуру проекту - $70 млрд, частка російської сторони - $55 млрд.

«Газпром» і China National Petroleum Corporation (CNPC) підписали довгостроковий договір на постачання газу в Китай 21 травня 2014 року. Він розрахований на 30 років. Щорічно Росія повинна експортувати до Китаю 38 млрд кубометрів газу. Газопровід «Алтай» повинен з'єднати родовища в Західному Сибіру з Сіньцзян-Уйгурським автономним районом Китаю.