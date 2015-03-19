Голова «Укртранснафти» вважає необґрунтованим своє відсторонення





Про це Лазорко заявив на прес-конференції в УНІАН.

За словами Лазорка, підставою для його відсторонення може бути лише здійснення ним будь-якої злочинної бездіяльності або заподіяно збитку компанії «Укртранснафта».

Як зазначив керівник «Укртранснафти», 19 березня до його кабінету прийшов голова наглядової ради компанії Олександр Савченко, який також є директором департаменту з безпеки НАК «Нафтогаз України», у супроводі близько 10 осіб. За словами Лазорка, Савченко мав вручити йому протокол наглядової ради про тимчасове відсторонення від керівництва.

«Савченко дав мені завірену копію протоколу з власним підписом, без підписів членів наглядової ради», - сказав Лазорко, зазначаючи, що до компетенції наглядової ради дійсно входить відсторонення голови правління «Укртранснафти» за результатами або на період службового розслідування.

«До сьогодні ніякої службової перевірки «Нафтогазом України» не здійснювалося, і претензій до мене з боку галузевого міністерства (Міненерговугілля - УНІАН) і керівництва НАК не було», - підкреслив Лазорко.

«Я сказав про це Савченку, який мені відповів:« Ви що Інтернет не читаєте? Ви ж знаєте, що є такий депутат Сергій Лещенко з «Української правди», який проводить своє службове розслідування і стверджує, що ви незаконно витрачаєте державні гроші», - повідомив Лазорко, додавши, що після слів Савченка до його кабінету, виламавши двері, увірвалися 10 осіб.

«Коли я все це побачив, узяв речі і пішов до кабінету фінансового директора з тим, щоб далі справами займалися представники охорони компанії», - зазначив Лазорко.

Як раніше повідомляв УНІАН з посиланням на "Нафтогаз України", який контролює 100% акцій «Укртранснафти», 19 березня наглядова рада компанії відсторонила Олександра Лазорка від виконання обов'язків голови правління "Укртранснафти". Іншим рішенням наглядова рада обрала колишнього співробітника СБУ Юрія Мірошника тимчасово виконуючим обов'язки голови правління «Укртранснафти».

Довідка УНІАН. «Укртранснафта» є оператором нафтотранспортної системи України, яка включає 18 нафтопроводів загальною протяжністю 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною місткістю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. КВт.