За атакою на «Укртранснафту» криється спроба відібрати прибуток компанії - Лазорко

За атакою на держкомпанію «Укртранснафта», під час якої близько 10 осіб увірвалися до кабінету її керівника під приводом вручення рішення про його відсторонення, криється спроба відібрати близько 2 млрд грн грошових коштів підприємства.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив голова «Укртранснафти» Олександр Лазорко.

«Сьогодні понад 2 млрд грн знаходиться на рахунках компанії. Прибуткова компанія, і я, керуючи нею, постійно вдосконалю її роботу . Така позитивна діяльність завжди викликає як мінімум бажання якихось груп влізти на це підприємство, на цю посаду й сісти на ці потоки, на ці гроші, які ми на сьогодні маємо», - сказав Лазорко.

За його словами, у компанії на сьогоднішній день повністю відсутні кредитні зобов'язання, а її чистий прибуток за підсумками 2014 року становив понад 800 млн грн, з яких підприємство планувало 50% як дивіденди перерахувати НАК «Нафтогаз України», що володіє 100% акцій компанії.

«У компанії немає кредитів. Останній був погашений у 2013 році, і ніколи за 6 років жодної копійки не взяв кредитів. Приймав компанію - було 27 млн дол. (на рахунках – УНІАН), зараз 65 млн євро на депозитах, 6,3 млн дол. і близько 300 млн грн», - зазначив Лазорко.

При цьому голова держкомпанії стверджує, що НАК «Нафтогаз України» вже впродовж 5 років не затверджує «Укртранснафті» фінансовий план, вимагаючи в 2015 році перерахувати весь чистий прибуток як дивіденди, що залишить підприємство без обігових коштів.

«Нафтогаз» за 2015 рік вже не 50% хоче дивідендів, як передбачено постановою Кабміну, а хоче 100%. Це законно, тому що він 100% акціонер, але ж це знеструмлює компанію, вимиваються всі обігові кошти», - сказав Лазорко, додавши, що «Нафтогаз» мотивує своє рішення власним важким фінансовим становищем.

«Офіційно, листом мені відправив Кановець, заступник голови правління НАК «Нафтогаз України», про те, що він, коли розглядав мій проект фінансового плану на 2015 рік, куди я заклав 50% дивідендів від планованого прибутку - близько 800 млн грн, він написав, що НАК проти цього», - додав Лазорко.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, як вдалося закінчити 2014 рік із такими фінансовими показниками, голова «Укртранснафти» сказав: «За рахунок того, що всі закупівлі ми проводимо за реальними тендерами, а не як деякі компанії (державні – УНІАН) купують батареї в 5 разів вище ринкової вартості. За рахунок того, що, коли я приймав компанію, працювало 7,5 тис. осіб, а зараз 4,2 тис. осіб. Оптимізовано весь штат нормально. За рахунок того, що я з російською «Транснефтою» щороку за столом переговорів, підвищуємо їм тариф на транспортування нафти. Вони з цим погоджуються і платять його».

Крім того, однією з версій атаки на держкомпанію голова «Укртранснафти» назвав судові спори з приватними компаніями, контрольованими депутатом Ігорем Єремеєвим, які шляхом підкупу судді намагалися заволодіти кількома десятками тисяч тонн нафти, що знаходиться в нафтопроводах держкомпанії.

Як повідомляв УНІАН із посиланням на "Нафтогаз України", що контролює 100% акцій «Укртранснафти», 19 березня наглядова рада компанії відсторонила Олександра Лазорка від виконання обов'язків голови правління "Укртранснафти". Іншим рішенням наглядова рада обрала колишнього співробітника СБУ Юрія Мірошника тимчасово виконуючим обов'язки голови правління «Укртранснафти».

Довідка УНІАН. «Укртранснафта» є оператором нафтотранспортної системи України, яка включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною ємністю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.