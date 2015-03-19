Кувейт заявив, що ОПЕК не буде скорочувати видобуток - нафта дешевшає

Ціни на нафту знижуються після заяви Кувейту, що в ОПЕК немає іншого вибору як зберегти видобуток нафти на нинішньому рівні, повідомляє Рейтер.

Вдень ф'ючерси на Brent подешевшали на $1,14 до $54,77 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $1,78 до $42,88. У середу обидва контракти значно подорожчали: Brent - на 6 відсотків, а WTI - на 3 відсотки.

Міністр нафтової промисловості Кувейту Алі аль-Омаір сказав в четвер, що хоча він стурбований впливом дешевої нафти на бюджет країни, ОПЕК доводиться підтримувати видобуток.

"Ми не хочемо втратити частку ринку", - пояснив він журналістам.

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Запаси нафти в США зросли на 9,6 мільйона барелів минулого тижня, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA), за прогнозу підвищення на 3,8 мільйона барелів. Запаси на розподільчому центрі в Кушинзі, штат Оклахома, підвищилися на 2,9 мільйона барелів до рекордного значення 54,4 мільйона.

"Ослаблення долара підтримало ціни на сировину, але чергове велике підвищення запасів може стримати зростання цін до тих пір, поки не почнуться зміни у видобутку нафти в США", - сказав старший аналітик CMC Markets у Сіднеї Рік Спунер.

Курс долара знизився в середу, після того як ФРС дала зрозуміти, що віддає перевагу поступовому підвищенню процентних ставок. Чим пізніше почнеться підвищення ставок, тим простіше буде нафтовим компаніям отримати кредити, написав у звіті аналітик Phillip Futures Деніел Енг.

"Це означає, що хоча вчорашнє ослаблення долара підштовхнуло ціни на нафту вгору, цей вплив скоро зникне. Виробники нафти зможуть розширити бізнес або навіть пережити цей період низьких цін з допомогою дешевших кредитів", - написав Енг.

Китай, який займає друге місце в світі за споживанням нафти, може скоротити закупівлі, тому що його резервні сховища майже повністю заповнені, а переробники скорочують виробництво.