"Газпром" втратив близько $6 мільярдів через невдалу спробу зупинити реверс в Україну

Обмежити постачання палива до Європи "Газпром" вирішив 4 вересня 2014 року у відповідь на запуск масштабного реверсу зі Словаччини в Україну, передає Лига.net. Проте 5 березня цього року російський газовий монополіст несподівано повернувся до повного виконання оперативних заявок покупців.

Читайте такожУкраїна хоче підвищити Росії тариф на транзит газу до Євросоюзу на 30%

В даний час залишаються невідомими аргументи, якими лідери країн ЄС переконали російський "Газпром" змінити позицію.

Нагадаємо, що в червні 2014 року, коли організація реверсу газу тільки починалася, голова "Газпрому" Олексій Міллер пообіцяв, що "настане момент, коли ми будемо вводити обмеження поставок газу в тих напрямках, де будуть зафіксовані реверсні поставки, з усіма витікаючими наслідками для європейських компаній". Однак після того, як були введені обмеження, "Газпром" давав інші пояснення.

За кілька днів до зняття "Газпромом" обмежень на постачання газу в ЄС, міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин констатував, що "Газпром" так і не домігся зупинки реверсу.

Європейський газовий ринок витримав випробування обмеженням поставок з Росії. Система підземних сховищ ЄС забезпечила як виконання європейського балансу, так і поставки в Україну. Період нетто-відбору газу з європейських ПСГ триватиме ще півтора-два тижні. І на "дні" графіка відбору, європейські ПСГ ще будуть мати запас близько 20 млрд кубометрів активного газу (чверть від їх максимальної місткості).