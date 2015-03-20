Лідери ЄС домовилися про більшу прозорість газових контрактів із зовнішніми постачальниками

Про такі домовленості щодо Енергетичного Союзу, досягнуті на самміті ЄС, повідомив у четвер в Брюсселі президент Європейської Ради Дональд Туск.

Президент наголосив, що „більшість двосторонніх контрактів з нашим домінуючим постачальником Росією були укладені на довгостроковій основі, іноді більше, ніж 20 років”.

„Це може бути нездоровим, як для нашої безпеки, так і для ринку. Газові контракти повинні бути про економіку, бізнес. Вони не повинні використовуватися, як політична зброя. Лідери ЄС вирішили, що всі газові контракти між урядами чи бізнесом повинні відповідати законодавству ЄС, повинні бути більш прозорими і не повинні негативно впливати на безпеку енергетичного сектору Європи”, - заявив Туск.

Читайте такожЄврокомісія: нові газові угоди України і РФ мають діяти до осені 2016 року

За його словами, деталі будуть розроблені найближчим часом Комісією у проекті законодавчого акту. „Ми будемо розвивати інноваційну стратегію, яка дозволить ЄС покращити енергетичну ефективність у важливих секторах та отримати зиски з нового покоління поновлюваних енергетичних джерел”, - додав він.

Крім того, ЄС буде, використовуючи всі зовнішні політичні інструменти, працювати над стратегічним партнерством в сфері енергетики з важливішими країнами виробниками та транзитерами, зокрема, з метою забезпечення енергетичної безпеки, забезпечуючи водночас захист суверенітету і суверенних прав держав-членів на розвідку і розробку їх природних ресурсів.