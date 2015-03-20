Міліція взяла під охорону будівлю «Укртранснафти» - МВС

Про це написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в Twitter.

«Міліція Києва взяла під охорону приміщення "Уктранснафти». Конфлікт менеджерів, депутатів вичерпаний і перенесений у площину юридичних рішень", - написав Аваков.

Міліція Києва взяла під охорону приміщення "Уктранснафты". Конфлікт менеджерів, депутатів вичерпаний і перенесено у площину юридичних рішень - Arsen Avakov (@AvakovArsen) March 19, 2015

У той же час, джерело в «Укртранснафті» заявило УНІАН, що кабінет Лазорка опечатали.

«Кабінет Олександра Лазорка також опечатаний», - сказало джерело, уточнивши, що це дасть можливість врегулювати ситуацію і запобігти збройному захопленню компанії.

Нагадаємо, вчора ввечері контроль над адміністративними будівлями «Укртранснафти» намагалася отримати приватна охоронна компанія «Варта», представники якої, прибувши до офісу компанії, почали захоплення будівлі.

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Як повідомляв УНІАН 19 березня наглядова рада компанії усунула Олександра Лазорка від виконання обов'язків голови правління "Укртранснафти".

Рішення про зміну керівництва «Укртранснафти» могло бути інспіроване міністром енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишиным, якого депутати Верховної Ради України звинувачують у зраді національних інтересів і за фактом укладення контрактів з імпорту електроенергії з Російської Федерації та на постачання електрики в Крим.

При екс-президенті Вікторі Януковичі також були спроби зняття Олександра Лазорка з посади глави «Укртранснафти» однак через репутаційні втрати і відсутність зауважень питання відставки Лазорка не піднімалося.