Сьогодні Україна, ЄС і Росія обговорять «літній газовий пакет»

Міністри енергетики України і Росії Володимир Демчишин і Олександр Новак, а також віце-голова Єврокомісії (ЄК) щодо Енергетичного союзу Марош Шефчович обговорять у п'ятницю в Брюсселі поставки російського газу в Київ і його транзиту до Європи після 1 квітня.

У Європейській комісії вважають, що рішення про постачання російського газу до України після завершення терміну дії так званого "зимового пакету" повинно бути знайдено не пізніше червня і працювати до осені 2016 року.

Як повідомив представник ЄК, сторони повинні знайти домовленості, які б покривали проміжок часу до того періоду, коли Стокгольмський арбітраж винесе рішення щодо діючого газового контракту між Україною і Росією. Слухання цього питання почнуться тільки в лютому наступного року, тому очікується, що рішення буде прийнято восени.

"Ми повинні знайти рішення на цей період, щоб не збиратися кожні півроку", - зазначив чиновник ЄК, додавши, що реакція Росії і України на таке бачення ще невідома, оскільки офіційних консультацій не було.

Він зазначив, що досягнення домовленостей до червня є "бажаною датою", оскільки необхідно заповнювати газові сховища. "Сховища повинні заповнюватися з квітня по жовтень, тому ми повинні терміново знайти рішення", - деталізував європеєць.

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За його словами, переговори є тільки початком, і не треба очікувати результатів. "Це - початок, необхідно встановити порядок денний, визначити всі питання, які повинні бути вирішені в новій угоді", - підкреслив представник ЄК.

Крім того, він також відзначив і питання, які, з точки зору ЄК, повинні бути вирішені. "З боку ЄК нам потрібна чітка картина щодо обсягів (газу, необхідного Україні). Друге питання - це питання ціни. Третє питання - це принцип "бери або плати", який був припинений в «зимовому пакеті». Також може бути порушене питання транзиту", - деталізував він можливий порядок денний.

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Як повідомляв УНІАН, Україна з середини червня 2014 року не отримувала російський газ через невизначеність умов поставок, ціни палива, а також механізму оплати боргів за паливо.

У результаті досягнутих наприкінці жовтня домовленостей і відповідно до підписаного в Брюсселі протоколу, Україна з 9 грудня відновила імпорт природного газу з Росії за ціною 378 дол. за тисячу кубометрів до кінця 2014 року на умовах передоплати.

Досягнуті домовленості є тимчасовими і діють до 31 березня 2015 року.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляв, що Україна готова до переговорів з Євросоюзом і Росією щодо нового договору про поставки газу до України з квітня 2015 року, проте умови підписання такого документа залишаються предметом обговорення, в тому числі в Стокгольмському арбітражі.