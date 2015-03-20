Нафта дорожчає на ослабленні долара

Вартість нафти марки Brent росте в п'ятницю на ослабленні курсу долара до світових валют, свідчать дані торгів.

Сьогодні вранці вартість травневого ф'ючерсу на північноморську суміш нафти марки Brent зросла на 0,46% - до 54,68 долара за барель. Ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зменшилася на 0,11% - до 43,91 долара за барель.

Ціни на нафту зростають через ослаблення долара на підсумках засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США. Регулятор вилучив з формулювання повідомлення про готовність "проявити терпіння" у першому з 2006 року підвищенні процентної ставки, зазначивши, що підвищення ставки на наступному засіданні у квітні залишається малоймовірним.

"Можливо, буде деяке послаблення в доларі під час азіатських торгів, так що ціни на нафту можуть піднятися з тих мінімумів", - цитує агентство Рейтер ринкового аналітика OptionsXpress в Сіднеї Бена ле Брана (Ben Le Brun).

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Деякі аналітики вважають, що зростання вартості чорного золота буде короткочасним. Вони пов'язують це зі зростанням комерційних запасів нафти в США і новинами з Кувейту: міністр нафтової промисловості Кувейту Алі аль-Омаір заявив раніше, що країнам-членам ОПЕК не залишається нічого, крім як підтримувати свою частку на ринку і, відповідно, уникати скорочення видобутку чорного золота.