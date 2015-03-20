Україна цього року збільшить імпорт газу на 33%

Україна в 2015 році планує збільшити імпорт природного газу порівняно з 2014 роком на 33% - до 25,9 млрд куб. м із 19,5 млрд куб. м.

Про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Олександр Светелік.

«Згідно з проектом прогнозного балансу, у нас буде здійснюватися за рахунок таких надходжень: газ, видобутий в Україні - 19 млрд куб. м, надходження по імпорту - 25,9 млрд куб. м», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, у 2014 році імпорт газу з Російської Федерації скоротився порівняно з 2013 роком на 44% - до 14,5 млрд кубометрів, поставки його із ЄС зросли вдвічі, до 5,1 млрд кубометрів.

За словами голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва, частка імпортованого з Росії в Україну природного газу за підсумками 2015 року становитиме не більше 40% від загальних поставок «блакитного палива» в країну.

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк вважає, що в літній період 2015 року, коли ціна газу на європейському ринку буде мінімальною, Україна повинна по максимуму закачати «блакитне паливо» в підземні сховища, створивши стратегічний запас.