«Енергоатом» ініціював курси з поглиблення знань молоді про атомну енергетику

На курсах розглянуть питання особливостей роботи вітчизняної атомної енергетики і плани її подальшого розвитку.

Про це сказав президент «Енергоатому» Юрій Недашковський, виступаючи перед студентами 19 березня в Київському політехнічному інституті.

«Ми хочемо поспілкуватися з вами і надати всю інформацію з перших вуст, відповісти на ті питання, які вас турбують і цікавлять», - сказав Недашковський слухачам, відкриваючи першу лекцію «Весняної школи».

У рамках «Весняної школи» заплановано провести 9 лекцій. Проходити курси будуть близько 70 студентів та молодих вчених, які раніше відправляли есе у «Енергоатом» зі своїм баченням роботи і безпеки атомної енергетики.

Президент «Енергоатому» сказав, що з задоволенням ознайомився з роботами усіх учасників «Весняної школи», і зазначив, що фахівці компанії завжди готові надати відповіді на питання про українську атомну енергетику.

Під час вступної лекції глава «Енергоатому» розповів слухачам історію розвитку атомної енергетики у світі, ознайомив їх з технологією виробництва ядерного палива, а також - про контроль безпеки АЕС з боку міжнародних інститутів. Він зазначив, що завдяки атомній енергетиці виробляється понад 50% електроенергії в країні.

Після завершення лекції Недашковський відповів на запитання студентів, які стосувалися теми диверсифікації поставок ядерного палива до України, продовження термінів експлуатації енергоблоків, планів компанії з добудови третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС, а також перспектив розвитку «Енергоатому».

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Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.