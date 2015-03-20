«Нафтогаз» заплатив «Газпрому» чергові $15 мільйонів за газ

Найбільший державний енергохолдинг «Нафтогаз України» перевів російському «Газпрому» шостий транш у розмірі 15 млн дол. як передоплату за поставки природного газу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НАК.

«Заплатили ще 15 млн дол.», - зазначили в компанії.

На уточнююче запитання УНІАН за який місяць компанія перевела черговий транш, у прес-службі «Нафтогазу» відповіли: «Там немає прив'язки до певного місяця».

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Як повідомляв УНІАН, за словами міністра енергетики Володимира Демчишина, Україна не буде проводити великі платежі Росії за природний газ через зниження споживання «блакитного палива» в країні.

Чергові переговори щодо так званого «літнього пакета», що передбачає визначення умов, вартості та обсягів постачання російського газу Україні в період із 1 квітня 2015 року проходять 20 березня в Брюсселі. За словами Демчишина, на переговорах планується поставити питання підвищення на 30% вартості транзиту газу українською територією та надання Україні знижки на паливо.