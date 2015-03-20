«Надра України» виділила 15 перспективних ділянок на видобуток сланцевого газу

Національна акціонерна компанія «Надра України» виділила 15 перспективних ділянок і дослідно-методичних полігонів для проведення бурових робіт з метою освоєння покладів газу сланцевих товщ, повідомили УНІАН в компанії.

Згідно з повідомленням, на кожен виділений об'єкт розроблено бізнес-проект з метою залучення інвестицій.

У повідомленні наголошується, що вказані ділянки були обрані за результатами вивчення та аналізу геолого-геофізичних даних і матеріалів буріння 5 регіональних зон, із загальною оцінкою прогнозних ресурсів газу 9,4 трлн куб. м.

«Незаперечним фактом наявності в надрах України сланцевого газу є працюючі зі сланцевих товщ свердловини і отримання в лабораторії ДП «Укрнаукагеоцентр» природного газу сланцевих порід шляхом дегазації керна», - підкреслили в «Надра України».

Як повідомляв УНІАН, держкомпанія «Надра України» має намір збільшувати видобуток газу на заході України у співпраці зі словацькою газовидобувною компанією NAFTA.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" є провідною компанією в сфері геологорозвідувальних робіт в Україні та володіє 20 спеціальними дозволами на користування нафтогазоносними надрами (ресурсна база яких становить 47 млн тонн умовного палива), 120 свердловинами на відновлення, 16 першочерговими ділянками під бурові роботи на нафту і газ, 40 ділянками для проведення сейсмічних досліджень. Крім того, розроблені 23 бізнес-проекти на перспективні ділянки надр.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

У 2014 році "Надра України" скоротила видобуток газу в 2,3 разу порівняно з 2013 роком - до 10,8 млн куб. м.