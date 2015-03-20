Нафта через заяви ОПЕК може закінчити падінням цін третій тиждень поспіль

Ціни на нафту знижуються, і Brent може завершити в мінусі третій тиждень поспіль, після коментаря міністра нафтової промисловості Кувейту про видобуток ОПЕК.

Як повідомляє Рейтер, сьогодні вранці ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,26 до $54,17 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,52 до $43,44.

Міністр нафтової промисловості Кувейту Алі аль-Омаїр сказав у четвер, що хоча він стурбований впливом дешевої нафти на бюджет країни, ОПЕК доводиться підтримувати видобуток, щоб не втратити частку світового ринку.

"ОПЕК, схоже, нічого не робить для зниження видобутку, тому важко передбачити, де знаходиться нижня межа цін", - сказав аналітик OptionsXpress у Сіднеї Бен Ле Брюн.

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Ірак у березні збільшив експорт нафти з південних портів завдяки поліпшенню погоди. Обсяг постачань наблизився до рекордного рівня.