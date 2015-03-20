Южно-Українська АЕС завантажила на третьому блоці американське паливо

Південно-Українська атомна електростанція успішно виконала завантаження модернізованого палива ТВС-WR виробництва американсько-японської компанії Westinghouse на третьому енергоблоці.

Про це сказав президент НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашківський, виступаючи перед студентами в Київському політехнічному інституті 19 березня.

«Буквально у вівторок (17 березня - УНІАН) в середині дня закінчили завантаження ТВЗ-WR в активну зону, без будь-яких проблем» - сказав Недашківський.

При цьому він нагадав, що паливо компанії Westinghouse є якісним, оскільки за період використання касет ТВС-W не було помічено жодного випадку його розгерметизації.

Як повідомляв УНІАН, підключення третього енергоблока Южно-Української АЕС до енергосистеми країни заплановано на початок квітня 2015 року.

За словами голови Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ) Сергія Божка, «Енергоатом» у період з 2015 по 2018 роки, з перервою на 2017 через 300-денний плановий ремонт енергоблока, здійснить ряд перевантажень для поетапного збільшення частки палива Westinghouse і зниження кількості збірок ТВЗА виробництва російського «ТВЕЛ».

Божко зазначив, що до 2018 року «Енергоатом» може повністю завантажити паливо Westinghouse на третій блок ЮУ АЕС при обгрунтуванні використання паливних касет попередньої модифікації, які використовувалися ще в 2011 році до виявлення механічних пошкоджень на одній з паливних збірок.

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Довідка УНІАН. Співпрацю ДП НАЕК «Енергоатом» з Westinghouse було розпочато в рамках міжурядової угоди між США і Україною від 2000 року щодо кваліфікації ядерного палива для України і продовжено в рамках комерційного контракту, підписаного в 2008 році.

У червні 2012 року під час планово-запобіжного ремонту на Южно-Українській АЕС було виявлено, що поставлені Westinghouse паливні збірки механічно пошкоджені і непридатні для подальшої експлуатації. Причиною відмови збірок було визнано недоліки в їх конструкції.

Спільний аналіз характеру цих відхилень фахівцями ЮУАЕС і Westinghouse показав, що вони були отримані в ході операцій з завантаження ТВС-W у ремонтний період 2011 року.

У вересні 2014 року ДІЯРУ надала дозвіл на завантаження нового модифікованого палива ТВС-WR в енергоблок №3 Южно-Української АЕС.