Міністр енергетики РФ: нова ціна газу для України може становити $348

Ціна російського газу для України у II кварталі може становити $348 за 1 тис. кубометрів.

Як пише ТАСС, про це журналістам заявив міністр енергетики РФ Олександр Новак перед початком тристоронніх переговорів Україна - Євросоюз - Росія щодо газу в Брюсселі.

"На другий квартал ціна приблизно становитиме $348 за тисячу кубометрів за формулою контракту", - сказав він.

Міністр також повідомив, що Україна, ЄС і Росія на тристоронній зустрічі обговорять постачання газу до України на літній період і закачування газу в ПСГ.

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Як казав Новак раніше, "ціна за формулою у другому кварталі може бути така, яка усіх влаштує". Розмірковуючи про можливі умови літнього пакету, Новак заявляв, що знижка Україні у другому кварталі може в підсумку не знадобитися. За словами міністра, в першому кварталі 2015 року ціна становила $320 за 1 тис. кубометрів.