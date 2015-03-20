Дії НКРЕКУ й Міненерговугілля ведуть до розвалу енергосистеми країни та відключення споживачів - аналітик

Енергосистема України відчуває дефіцит потужності у 2000-2400 МВт, що загрожує відновленням аварійних відключень електроенергії. Про це заявив керівник аналітичного центру «Енергетика України» Олексій Чернявський.

За його інформацією, щодоби зростає небаланс між внутрішнім споживанням електроенергії в країні й заявленими обсягами працездатної потужності на українських електростанціях.

«Дефіцит потужності в енергосистемі досягає 2400 МВт, а це означає, що кілька областей можуть відключити від електрики. І це при плюсовій температурі й фактично завершеному опалювальному сезоні!», - зазначив експерт.

Основною причиною дефіциту енергопотужностей Чернявський назвав неефективне управління галуззю.

«На сьогодні у тепловиків просто не залишилося коштів на закупівлю вугілля. НКРЕКУ встановила для ТЕС такі низькі тарифи, що вони навіть не покривають витрат на паливо. 24 блоки теплових електростанцій зараз простоюють саме через відсутність вугілля.

«Варто також враховувати, що вже почалася планова ремонтна кампанія на деяких енергоблоках атомних станцій», - додав він.

На думку Чернявського, нинішня кризова ситуація в енергетиці багато в чому спровокована діями національного регулятора.

«Парадоксальні рішення приймає НКРЕКУ, урізаючи ТЕС тарифи в той час, коли вартість палива зростає. Наприклад, у 4 кв. 2014 р. тариф для ТЕС становив 88.8 коп/квтг, а в 1 кв. 2015р. - 76 коп/квтг, тобто відбулося зниження на 16%. Водночас, тариф для ТЕЦ, що використовують імпортне вугілля, підняли на березень на 65%. У нас у пріоритеті підтримка іноземного виробника? Не дивно, що склади ТЕС майже порожні. Потрібно терміново приймати рішення, які дозволять купувати вугілля», - сказав експерт.

Крім того, Чернявський відзначив рекордне зростання боргів в енергетиці. Заборгованість перед виробниками електроенергії переступила позначку в 20 млрд грн, зокрема перед тепловою генерацією - 7 млрд грн.

Станом на 19.03.2015 р. запаси вугілля на складах усіх українських ТЕС знизилися до 790 тис т. На державних ТЕС «Центренерго» запасів палива залишилося на 2-3 дні роботи.