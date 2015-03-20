Порошенко розповів Ердогану про ризики будівництва «Турецького потоку»

Президент України Петро Порошенко звернув увагу президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана на можливі ризики будівництва «Турецького потоку» і додаткові можливості постачання реверсного газу з Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спільної з президентом Туреччини прес-конференції у Києві.

«Одним із ключових питань порядку денного Стратегічної ради високого рівня була співпраця в енергетичній сфері. У цьому плані ми висловили зацікавленість в реалізації проекту міжнародних газотранспортних проектів, зокрема постачання природного газу з джерел Каспійського шельфу та країн Центральної Азії, в обміні досвідом щодо будівництва підземних газосховищ та умов зберігання газу в українських підземних газосховищах», - повідомив Порошенко.

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«Ми окремо обговорили можливість участі українських компаній та українських виробників у будівництві газопроводу TANAP. Я звернув увагу президента Туреччини на можливі ризики будівництва «Турецького потоку» і додаткові можливості постачання реверсного газу з Європи», - сказав президент України.