Ердоган вважає прийнятними пропозиції Росії щодо "Турецького потоку"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає пропозицію Росії з будівництва "Турецького потоку" щодо постачання газу в країни ЄС прийнятною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Києві під час спільної прес-конференції з президентом України Петром Порошенком.

"Ви знаєте, що згодом Болгарія відмовила Росії в дозволі на проходження газогону через її територію. Після чого ми отримали згадану пропозицію, і ми, оцінивши цю пропозицію, вважаємо її прийнятною", - заявив Ердоган.

За його словами, "зараз неможливо передбачити, яким буде попит і пропозиція в Європі у майбутньому".

Ердоган зазначив, що "на даний момент найбільшу частку потреби Туреччини в природньому газу перекриває саме Російська Федерація, на другому місці Іран і на третьому місці Азербайджан".

Окрім того, він додав, "що цей проект є свого роду урізноманітненням джерел постачань газу".

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Як повідомляв УНІАН, у січні в «Газпромі» заявили про плани перенаправити транзит газу до країн ЄС з України до Туреччини за допомогою нового газопроводу, який планується збудувати замість «Південного потоку».

15 січня керівник «Нафтогазу України» Андрій Коболєв назвав блефом цю заяву «Газпрому».

«Змушування європейських країн до закупівель російського газу на кордоні Туреччина - Греція замість використання наявної інфраструктури України - це відмова від прекрасно функціонуючої і надійної системи на користь багатомільярдних затрат на нову структуру, які зрештою ляжуть на домогосподарства і підприємства Європи. Також це несе значні технічні ризики, не пропонуючи будь-яких переваг: та саму кількість газу (що надходить європейським споживачам через Україну) буде передано, тільки через різні канали. Таким чином, це лише політичний блеф», - сказав Коболєв.

Також віце-президент Європейської комісії з енергетичних питань Марош Шефчович переконаний, що рішення «Газпрому» про переспрямування газу до Європи в обхід України не має під собою економічного обґрунтування.

«Я не бачу, що це може бути остаточним рішенням, і я думаю, що ми повернемося до дискусії про те, яким може бути економічне рішення цього проекту», - упевнений він.

«Є дуже чітка стаття в контрактах про місце доставки газу (до європейських країн), і у мене є сумніви, що це - кордон Туреччини з Грецією», - додав Шефчович.