Україна розраховує на російський газ по 250 доларів – міністр

Про це у п'ятницю в Брюсселі за результатами тристоронніх переговорів України, Росії та Європейської комісії з газових питань повідомив міністр палива та енергетики Українм Володимир Демчишин.

"Ми з укранської сторони очікуємо, що ціна на наступний квартал складе 250 доларів. Російська сторона принципово наполягала на тому, щоб фіксувати ціну щоквартально і на даний момент говорити тільки про другий квартал. З української сторони ми наполягали, щоб вже сформувати принцип ціни до кінця першого кварталу 2016 року", - сказав він.

Демчишин вважає, що планомірність в цьому питанні "дуже важлива не тільки для нас, але й для російських і європейських партнерів, тому що це дасть можливість бути впевненими в тому, яким чином ми будемо закуповувати газ, яким чином ціна буде формуватися на європейському ринку".

За словами українського міністра, під час переговорів було досягнуто домовленостей, що буде сформована робоча група, яка протягом наступних двох тижнів опрацює юридичні деталі, і 13-14 квітня в Берліні відбудеться наступна зустріч, на якій буде погоджений такий документ. "Це буде або протокол, або щось подібне на попередній договір, який фіксував домовленості зимового пакету", - припустив український посадовець.

Читайте такожУкраїна цього року збільшить імпорт газу на 33%

Говорячи про механізм знижки, Демчишин зазначив, що він вже існує у зимовому пакеті і його треба продовжити. "Стосовно ціноутворення, розмір скидки не обговорювався, але принципово російська сторона підтвердила, що вона готова йти на дуже подібну схему, яка застосовувалася протягом зимового періоду", - наголосив він.

Крім того, під час переговорів піднімалося питання принципу "бери або плати". "Ми зі своєї сторони вважаємо, що цей пункт не справедливий, дискримінаційний і не повинен бути відображений в новому договорі. Російська сторона говорила, що вона розуміє, що протягом наступного періоду не будуть виставлятися штрафні санкції, але їх непокоїть той факт, що цей пункт є предметом розгляду у Стокгольмському суді, і оскільки вони від нього відмовляються, вони автоматично втрачають своє право відстоювати його в суді", - деталізував міністр.

Також Демчишин повідомив, що українська сторона "сформовала баланс газу, який говорить про те, що до опалювального періоду буде закачано у сховища до 19 млрд. кубів газу". "Цього буде достатньо, щоб забезпечити Україну на зимовий період. Ми очікуємо, що в третьому і четвертому кварталі ціна на газ буде нижчою, ніж 250 доларів", - додав він.