Росія готова розглянути можливість надання Україні знижки на газ - Новак

Про це журналістам у п'ятницю в Брюсселі за результатами тристоронніх переговорів за участю України, Росії та Європейської комісіі з газових питань повідомив міністр енергетики Росії Олександр Новак.

При цьому він зазначив, що розмір знижки буде визначатися кожного кварталу.

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"Російська Федерація розгляне можливість надання знижки в розмірі податкового мита за рішенням уряду РФ за результатами звернення уряду Украни чи Європейської комісії до кінця березня", - сказав Новак.