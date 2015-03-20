Єврокомісія допоможе Україні у пошуку коштів для закупівлі газу

Про це міністр сказав у п'ятницю в Брюсселі по завершенні тристоронніх переговорів України, Росії та Європейської комісії з газових питань.

"Мова йдеться про те, що ЄК буде максимально сприяти можливості залучення фінансування українській стороні, будь-то ЄБРР, Міжнародна Фінансова корпорація, Світовий банк чи той же МВФ", - сказав Демчишин.

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За його словами, в Брюсселі є розуміння того, що Україні необхідне додаткове фінансування, щоб закачати великі обсяги. "Вони позитивно поставилися до того, що його надати. Зараз "Нафтогаз" разом з Міністерством веде конструктивні переговори з великою кількістю учасників, і я думаю, що питання фінансування ми вирішимо", - підкреслив міністр.

Демчишин деталізував, що мова йде про великі суми - від 800 млн. доларів до 1 млрд. за шість місяців, коли буде здійснюватися закачування газу.