Румунія вперше за десятки років відмовиться від російського газу

Румунія в квітні нинішнього року відмовиться від імпорту газу з Росії, повідомляють у п'ятницю румунські ЗМІ.

Зокрема, видання Есопоміса зазначає, що відмова від імпорту російського газу стала можливою завдяки зниженню специфічного споживання з боку промисловості, а також інвестицій в енергоефективність, пише РИА Новости.

"Румунія вперше за кілька десятків років змогла відмовитися від імпорту природного газу. У квітні 2015 року, а також кількох наступних місяцях потреби населення будуть повністю покриті за рахунок внутрішніх ресурсів", - повідомляє Economica.net.

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Зараз річне споживання газу в Румунії становить 10-11 мільярдів кубометрів, з яких 400 мільйонів - імпортуються з Росії. У 2007 році споживання становило 18 мільярдів кубометрів, з яких імпортувалася третина загальною вартістю 4-5 мільярдів. Після 2007 року імпортери газу витрачали на закупівлі до 500 мільйонів доларів в рік.

Видання відзначає, що в даний момент тисяча кубометрів російського газу коштує 380 доларів проти 200 доларів за румунський газ. Румунія взяла на себе зобов'язання перед МВФ і Євросоюзом лібералізувати газовий ринок до 2018 року.