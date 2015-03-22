Норвегія готова збільшити постачання газу до країн Євросоюзу заради їх незалежності від Росії
Норвегія може внести вклад в енергетичну безпеку Євросоюзу.
Міністр закордонних справ Норвегії Бьорге Бренде заявляє, що його країна може збільшити постачання газу до країн ЄС.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
«Думаю, що Норвегія може внести вклад в енергетичну безпеку Євросоюзу. Наразі Росія постачає 30% газу в ЄС, а ми – 20. Ми можемо збільшити газопостачання у найближчі роки», – сказав Бренде в суботу, 21 березня, у Брюсселі під час обговорення енергетичної безпеки Євросоюзу.
Єврокомісар з енергетики та клімату Міґель Аріас Каньєте заявив про необхідність пошуку надійних маршрутів газопостачання в ЄС з Каспійського регіону.
Читайте такожТуреччина не поспішає з будівництвом газопроводу "Турецький потік"«Росія має бути партнером у майбутньому, але контракти на постачання газу мусять бути прозорими і відповідати європейському законодавству», – наголосив Каньєте під час обговорення енергобезпеки ЄС у Брюсселі.
Росія постачає у ЄС близько 30% газу від потреби співдружності.