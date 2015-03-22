Коломойський: за скандалом у компанії "Укртранснафта" стоїть група "Континіум" Єремеєва

Про це сказав в ефірі телеканалу «1+1» голова Дніпропетровської обласної держадміністрації Ігор Коломойський.

Читайте такожКоломойський розповів про скандал в "Укртранснафті" та вибачився перед журналістами «Укртранснафта - це кровоносні судини всієї системи. Якщо ці кровоносні судини з якихось причин перестануть працювати, весь комплекс (нафтопереробки в Україні - УНІАН) зупиниться, - сказав Коломойський. - І я знаю тих, хто зацікавлений у тому, щоб вони зупинилися. У нас в нафтопродуктовому бізнесі є така група «Континіум», якою керує, не побоюся цього слова, організована злочинна група, на чолі якої стоїть депутат Єремеєв (Ігор Єремєєв - УНІАН) і який стоїть за всіма цими подіями».

Коломойський зазначив, що інтерес до «Укртранснафти» очевидний, оскільки компанія «входить в сферу життєвих інтересів тих підприємств, які не мають державну або напівдержавну форму власності і які безпосередньо залежать від того, як буде працювати або не працювати Укртранснафта». «Я кажу про єдиний нафтопереробний завод - Кременчуцький нафтопереробний завод, і про єдину велику нафтовидобувну компанію у країні - «Укрнафту». Це підприємство зі змішаною формою власності, де приблизно пакет акцій ділиться 50% на 50% між державою і приватними акціонерами, - сказав Коломойський. - Це і перевалочні комплекси, сконцентровані в Одеській області і які не є приватними. А є перевалочний пункт «Укртранснафти», який є державним. І весь цей розрізнений на перший погляд комплекс насправді є єдиним організмом».

При цьому Коломойський підкреслив, що боротьба групи «Континіум» на ринку носить ознаки картельної змови. «Якщо ви подивитеся на ціни на автозаправних станціях, то ціни на автозаправних станціях групи «Укрнафта», «Укртатнафта», «Синтоза», «Авіас», вони завжди по бензинах на 2-3 гривні коштують дешевше. Ця різниця в ціні завжди зберігалася. І це не дає Єремеєву спокою. Він змовився з усім ринком. Вони підвищують ціни за телефонним дзвінком. Ми ніколи не входили в цю картельну змову. Ми тримаємо свою цінову політику, і вона носить соціальний характер», - підкреслив Коломойський.

Коломойський підкреслив, що Єремєєв намагається зараз нанести удар по нафтопереробному сегменту. «Щоб зруйнувати нашу систему торгівлі, йому (Єремєєву - УНІАН) треба нанести удар по нафтопереробному підприємству - по Кременчуку, тому що свого заводу у нього (у Єремєєва - УНІАН) немає», - зазначив голова Дніпропетровської ОДА.

Однак така політика, за словами Коломойського, неприпустима, тому що «Укртранснафта» - це стратегічно важливе підприємство. «Укртранснафта - це стратегічне підприємство для оборони нашої країни. І якщо в ній буде непорядок, а те, що задумав Єремєєв зі своїм ОЗУ .. «Укртранснафта» - це державне підприємство. А може ОЗУ Єремєєва представляти державу?», - резюмував Коломойський.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на "Нафтогаз України", що контролює 100% акцій «Укртранснафти», 19 березня наглядова рада компанії усунула Олександра Лазорка від виконання обов'язків голови правління "Укртранснафти". Іншим рішенням спостережна рада обрала колишнього співробітника СБУ Юрія Мірошника тимчасово виконуючим обов'язки голови правління «Укртранснафти».

Лазорко вважає ці рішення необґрунтованими. За його словами, підставою для його усунення може бути тільки здійснення ним якоїсь злочинної бездіяльності або нанесення шкоди компанії «Укртранснафта».

Довідка УНІАН. «Укртранснафта» є оператором нафтотранспортної системи України, яка включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною ємністю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.