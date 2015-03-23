Торги на ринку нафти почалися з різкого обвалу цін

На світових торгах у понеділок, 23 березня, ціни на нафту знижуються на тлі заяви Саудівської Аравії, передає Bloomberg.

Читайте такожBloomberg: Наступна велика загроза світовим цінам на нафтуТак, вартість травневого ф'ючерсу на північноморську суміш нафти марки Brent вже впала на 0,85% - до 54,85 долара за барель. Ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI знизилася на 1,25% - до 45,99 долара за барель.

У неділю, 22 березня, міністр нафтової промисловості Саудівської Аравії Алі аль-Наїмі заявив, що країна не буде знижувати видобуток нафти (зараз видобуває 10 мільйонів барелів на добу). За його словами, Саудівська Аравія - найбільший експортер нафти, який здатний задовольнити попит кожного споживача.