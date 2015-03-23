Представник ОПЕК: нафта більше не коштуватиме $100

Представник Саудівської Аравії в ОПЕК Мохаммед аль-Маді вважає, що ціни на нафту не повернуться до позначки $100 за барель, оскільки це буде невигідно основним постачальникам, пише РБК.

«Я вважаю, що цінами на нафту буде важко знову повернутися до позначки $100-120 за барель, оскільки це призведе до повернення на ринок продавців дорогих енергоносіїв», - заявив він на конференції в Ер-Ріяді.

За його словами, йдеться, зокрема, про можливе повернення продавців сланцевої нафти, які вигравали від високих цін. «Ми не проти сланцевої нафти, ми вітаємо її появу. Однак посилення ролі її постачальників буде несправедливо щодо інших учасників ринку», - цитує аль-Маді агентство Bloomberg.

Саудівський представник в ОПЕК заявив, що картелю вигідно не контролювати нафтові ціни, а зберігати рівновагу на ринку. «Саме ринок повинен визначати ціни і вказувати на рівень попиту і пропозиції», - додав він.

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Ще один представник Саудівської Аравії в ОПЕК Нассер аль-Доссари при цьому передрік, що в найближчі 15 років попит на нафту буде зростати, що підвищить видобуток до 111 млн бар. в день.

Саудівська Аравія незмінно відповідала відмовою на пропозиції змінити квоти на видобуток нафти, що дозволило б розгорнути ринок і призвести до помітного зростання цін. В Ер-Ріяді незмінно вказували на те, що це питання має регулюватися ринком