Новий удар по "Газпрому": Єврокомісія отримає право впливати на його контракти

Лідери країн ЄС одностайно схвалили запропоновану Єврокомісією (ЄК) концепцію створення енергетичного союзу. Це - найжорсткіша енергополітична ініціатива ЄС після схвалення в 2009 році Третього енергопакету, який створив масу проблем для Росії, пише "Комерсант".

Концепція передбачає, що ЄК отримає право безпосередньо впливати на комерційні угоди щодо постачання газу, в тому числі на контракти "Газпрому", що загрожує додатковим погіршенням позицій монополії в Європі. Перший досвід втручання в комерційні переговори ЄК вже отримала в ході газового конфлікту Росії і України, і ситуація складається зовсім не на користь "Газпрому".

Читайте також"Газпром" втратив близько $6 мільярдів через невдалу спробу зупинити реверс в УкраїнуСтворення енергосоюзу стало першою темою, яку розглянули глави європейських країн в ході саміту ЄС 19-20 березня. За підсумками обговорення запропонована ЄК концепція була схвалена без істотних змін. Зокрема, ЄК отримає повноваження забезпечувати "повну відповідність європейському законодавству всіх угод, пов'язаних із закупівлею газу у зовнішніх постачальників, зокрема, шляхом збільшення прозорості таких угод та їх відповідності положенням енергетичної безпеки ЄС".

Відповідного аудиту будуть піддаватися не тільки міжурядові угоди, але і комерційні контракти. В той же час комерційна інформація по газовим контрактам залишиться закритою, хоча заступник голови ЄК щодо створення энергосоюза, колишній словацький дипломат Марош Шефчович пропонував відкрито публікувати дані за цінами, термінами і умовами постачання газу. За даними Bloomberg, на збереженні комерційної таємниці щодо газових контрактів особливо наполягали Німеччина, Нідерланди та Фінляндія.

Читайте такожРосія заморозить знаковий проект Путіна - газопровід в Китай «Сила Сибіру»Співрозмовники "Ъ" в європейських газових компаніях були здивовані тим, що лідери ЄС погодилися дозволити ЄК втручатися у висновок не тільки міждержавних, але й комерційних контрактів. Але поки оцінити практичний вплив цього рішення складно, оскільки "положення енергетичної безпеки ЄС" не сформульовані. Глава Євроради і один з головних прихильників створення енергосоюза екс-прем'єр Польщі Дональд Туск запевнив, що ЄК "дуже швидко" розробить відповідний законопроект. Один зі співрозмовників "Ъ" припустив, що у сфері газу одним з головних критеріїв енергобезпеки стане кількість зовнішніх постачальників для конкретної країни і ЄК може модерувати контракти так, щоб збільшувати їх кількість, "штучно створюючи нішу для альтернативних поставок". Тоді під ударом можуть опинитися контракти "Газпрому" у Східній і Південно-Східній Європі.