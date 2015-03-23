Запаси газу в українських сховищах скоротилися до 7,8 мільярда кубометрів

Запаси газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 14 по 21 березня скоротилися на 1,3%, або на 105 млн кубометрів, - до 7,758 млрд кубометрів.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».

З початку опалювального сезону Україна спожила понад 9 млрд кубометрів газу з підземних сховищ.

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Як повідомляв УНІАН, Україна завдяки поліпшенню погодних умов вдвічі скоротила добовий відбір газу з підземних сховищ.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" у зв'язку з початком опалювального сезону з 20 жовтня 2014 року почала відбір газу з підземних газосховищ.

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Довідка УНІАН. В Україні 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.