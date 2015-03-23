Компанії Фірташа заборгували «Газу України» 9,3 мільярда гривень

Обласні газорозподільні компанії і азотний холдинг Ostсhem, що належать Дмитру Фірташу, мають заборгованість перед держкомпанією «Газ України» (входить до НАК «Нафтогаз України) за поставлений природний газ на суму 9,3 млрд грн, повідомили УНІАН у прес-службі держкомпанії.

«Борги газорозподільних компаній перед «Газ України» становлять 2,3 млрд грн, причому вони пролобіювали розстрочку боргів на 20 років і тепер намагаються з нами боротися, щоб не платити зовсім. Крім того, азотні заводи, що належать Ostсhem Group, мають майже 7 млрд грн боргу перед «Газ України», - заявили в держкомпанії.

У повідомленні наголошується, що владі терміново необхідно докласти зусилля, щоб переглянути рішення про розстрочення заборгованості газорозподільних компаній і стягнути з них майнові борги.

Повернення величезної суми боргу створить додаткові можливості державі для регулювання газового ринку, підкреслюють в держкомпанії.

У прес-службі також прокоментували відкритий лист газорозподільних компаній до уряду, в якому йдеться про неможливість ефективного управління компанією «Газ України» державними розподільними мережами через борг.

«За заявами керівництва облгазів про ефективність роботи ДК «Газ України» заявляємо, що надана в листі інформація не відповідає дійсності», - зазначили в прес-службі, підкресливши, що труднощі в «Газ України» перебільшені.

Згідно з повідомленням, на сьогоднішній день компанія не має кредиторської заборгованості перед зазначеними у зверненні підприємствами ДП «Укрспирт» і «Укртрансгаз». При цьому повідомляється, що завод «Імпульс» (Шостка), має дебіторську заборгованість перед компанією на суму 1,4 млн гривень.

Також у компанії підкреслюють, що облгази експлуатують державні газорозподільні мережі на умовах договорів про користування.

«У даний час «Газ України» має право поставити питання про ефективність роботи газорозподільних компаній та ефективності використання державного майна», - додали в «Газ України».

У повідомленні підкреслюється, що перегляд майнових договорів з газорозподільними компаніями та оголошення конкурсу на право оренди та обслуговування газорозподільних мереж дозволить уникнути отримання надприбутків від продажу газу недержавними структурами, які контролюють розподільні мережі.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого компанія «Газ України» заявила про плани встановити контроль над розподільними мережами обласних газорозподільних компаній. У відповідь на це облгази, які належать Дмитру Фірташу, направили відкритий лист президенту і уряду з заявою неможливості повернення державі розподільних мереж, оскільки компанії вважають їх своєю власністю. Крім того, в листі вказувалося на неможливість компанії «Газ України» ефективно управляти газорозподільними мережами через багатомільярдні борги.

Довідка УНІАН. Структури бізнесмена Дмитра Фірташа, за даними ЗМІ, контролюють більше 70% українських облгазів, а також більше половини вітчизняних хімічних підприємств. Зараз Фірташ знаходиться під домашнім арештом у Відні.

Компанія "Газ України" була створена в 2007 році і займалася продажем природного газу промисловим споживачам і теплокомуненерго.

У липні 2012 року Міністерство енергетики та вугільної промисловості України прийняв рішення реорганізувати «дочку» Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" компанію "Газ України" в публічне акціонерне товариство "Синтез-Газ України". Однак восени 2014 року рішення про реорганізацію компанії було скасовано.