«Укрнафта» працює в звичайному режимі, але з посиленими заходами безпеки

«Заходи безпеки посилено у зв'язку з ризиками комерційної діяльності, - йдеться в заяві. - Правління підприємства просить представників засобів масової інформації не створювати штучного ажіотажу навколо діяльності ПАТ «Укрнафта», а в разі виникнення питань звертатися на підприємство в порядку, встановленому законодавством України».

Раніше ряд телеканалів в прямому ефірі показали встановлення металевої загорожі по периметру будівлі «Укрнафти» і заявили про прибуття озброєних бійців добровольчого батальйону «Дніпро-1» на підприємство. За ситуацією спостерігали також ряд народних депутатів. Пізніше інформація про присутність військовослужбовців «Дніпро-1» не підтвердилась. Ситуація навколо підприємства і в самій будівлі на даний момент спокійна.

Конфлікт навколо «Укрнафти» став продовженням ситуації, що сталася напередодні в державній компанії «Укртранснафта». 19 березня наглядова рада компанії відсторонила Олександра Лазорка від виконання обов'язків голови правління «Укртранснафти». Іншим рішенням наглядова рада обрала колишнього співробітника СБУ Юрія Мірошника тимчасово виконувачем обов'язків голови правління «Укртранснафти». Лазорко назвав ці рішення необгрунтованими.

Ситуацію також прокоментував голова Дніпропетровської облдержадміністрації бізнесмен Ігор Коломойський. За його словами, за скандалом навколо державної компанії «Укртранснафта» стоїть група компаній «Континіум»,яка є підконтрольною бізнесмену і народному депутату Ігорю Єремеєву. Як наголошував Коломойський, «Укртранснафта» - це як кровоносні судини всієї системи. «Якщо ці кровоносні судини з якихось причин перестануть працювати, весь комплекс (нафтопереробки в Україні - УНІАН) зупиниться, - сказав Коломойський. - І я знаю тих, хто зацікавлений, аби вони зупинилися. У нас в нафтопродуктовому бізнесі є така група «Континіум», якою управляє, не побоюся цього слова, організована злочинна група, на чолі якої стоїть депутат Єремеєв (Ігор Єремеєв - УНІАН) і який стоїть за всіма цими подіями».

Коломойський зазначав, що інтерес до «Укртранснафти» і, як наслідок, до «Укрнафти» очевидний, оскільки компанія «входить в сферу життєвих інтересів підприємств нафтопереробного комплексу країни». «Я говорю про єдиний нафтопереробний завод - Кременчуцький нафтопереробний завод, і про єдину велику нафтовидобувну компанію в країні - «Укрнафту». Це підприємство зі змішаною формою власності, де приблизно пакет акцій ділиться 50% на 50% між державою і приватними акціонерами. Це й перевалочні комплекси, які сконцентровані в Одеській області і які є приватними. А є перевалочний пункт «Укртранснафти», який державний. І весь цей розрізнений на перший погляд комплекс насправді є єдиним організмом», - сказав Коломойський.

При цьому він наголосив, що боротьба групи «Континіум» на ринку має ознаки картельної змови і зараз керівництво групи намагається завдати удару по нафтопереробному сегменту. Це, за словами Коломойського, неприпустимо, оскільки завдає шкоди підприємствам, які є «стратегічно важливими для оборони країни».

Довідка УНІАН. «Укрнафта» - найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні. У статутному капіталі компанії держава володіє 50%+1 акція.

«Укрнафта» володіє шістьма регіональними виробничими підрозділами («Охтирканафтогаз», «Чернігівнафтогаз», «Полтаванафтогаз», «Долинанафтогаз», «Надвірнанафтогаз», «Бориславнафтогаз»), трьома газопереробними заводами (Гнідинецький, Качанівський, Долинський), а також трьома буровими управліннями (Охтирське, Прилуцьке і Прикарпатське) і значною кількістю інших нафтосервісних підрозділів.

Крім того, «Укрнафта» є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

«Укрнафта» входить до єдиного комплексу нафтовидобувних, нафтоналивних, нафтотранспортуючих і переробних підприємств країни, які становлять стратегічний інтерес держави.

Напередодні в поле зору ЗМІ потрапило ще одне підприємство нафтогазового комплексу України -державна компанія «Укртранснафта».