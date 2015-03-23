Україна з 1 квітня не купуватиме газ у Росії

Україна має намір з 1 квітня призупинити закупівлю російського газу, оскільки в цьому немає необхідності, сказав у ході брифінгу міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

«Зараз необхідності купувати російський газ немає. Я думаю, що ми не будемо його купувати», - сказав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, 20 березня у Брюсселі відбувся черговий раунд переговорів щодо відпрацювання умов і можливої ціни російського газу для України в рамках так званого "літнього пакету" - з 1 квітня 2015 року.

Переговори відбувалися у форматі Україна - Євросоюз - Росія, на рівні міністрів енергетики та за участі єврокомісара з питань енергетики. Сторони погодилися з тим, що умови "зимового пакета", домовленість про який була досягнута 30 жовтня 2014 р., виконуються в повному обсязі, проте умови "літнього пакету" є предметом обговорення на рівні експертних груп.