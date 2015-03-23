Ціна «європейського» газу для України становить 270 доларів - Демчишин
14:19, 23 березня 2015Енергетика
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З 1 квітня Україна припиняє закупівлі російського газу
REUTERS
Ціна газу, який Україна імпортує з Європи, становить 270 дол. за тисячу кубометрів, і є більш вигідною для нашої країни порівняно з ціною російського газу, повідомив у ході брифінгу в Києві міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин.
«Україна на сьогодні закуповує газ в ЄС по 270 дол. за тис. кубометрів. Нам вигідно купувати у європейців», - сказав Демчишин.
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Раніше міністр зазначив, що з 1 квітня Україна призупиняє закупівлі російського газу, зокрема через невизначеність ціни російського палива.
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