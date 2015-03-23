Єврокомісія очікує другого раунду газових переговорів до кінця квітня

Європейська комісія очікує, що наступна тристороння зустріч України, Росії та ЄС з газових питань може відбутися до кінця квітня.

Про це на брифінгу в понеділок у Брюсселі сказала прес-секретар віце-президента ЄК з енергетичних питань Мароша Шефчовича Анна-Каїса Ітконен.

Вона нагадала, що минулої п'ятниці відбувся перший раунд переговорів між сторонами для пошуку домовленості щодо російського газу для України після того, як закінчиться строк дії так званого "зимового пакета". "Зараз ми розглядаємо можливу наступну дату. Ми сподіваємося, що зможемо знайти щось до кінця квітня, щоб сісти і обговорити питання, які вказані в спільній заяві", - сказала Ітконен.

За її словами, станом на сьогодні немає нової інформації щодо можливої знижки для української сторони. "У спільній заяві є згадка про знижку, яку уряд Російської Федерації може надати, згадується комерційний контракт між «Газпромом» і «Нафтогазом». Росія зараз розглядає, чи нададуть вони знижку для нових домовленостей. Але ми перебуваємо на дуже ранній стадії переговорів. Поки що немає нової інформації щодо знижки, яка може бути надана", - пояснила прес-секретар віце-президента.

Відповідаючи на запитання, чи вистачить Україні газу в підземних сховищах до того моменту, коли можуть бути досягнуті нові домовленості, Ітконен повідомила, що поточний рівень газу в підземних сховищах України становить 7,8 млрд кубометрів. "На середину квітня це буде 6,5 млрд куб. м. Ми йдемо в теплі місяці, що означає, що Україна може пережити літні місяці за рахунок власного виробництва і за рахунок реверсних поставок зі Словаччини, Польщі та Угорщини", - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в ході брифінгу в Кабінеті міністрів міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин заявив, що Україна з 1 квітня має намір призупинити закупівлю російського газу, оскільки в цьому немає необхідності.

20 березня в Брюсселі пройшов черговий раунд переговорів щодо вироблення умов і можливої ціни російського газу для України в рамках так званого "літнього пакету" - з 1 квітня 2015 року. Переговори пройшли у форматі Україна - Євросоюз - Росія, на рівні міністрів енергетики та за участі єврокомісара з питань енергетики. Сторони погодилися з тим, що умови "зимового пакета", домовленості про який було досягнуто 30 жовтня 2014 року, виконуються в повному обсязі, проте умови "літнього пакету" є предметом обговорення на рівні експертних груп.

За результатами тристоронніх переговорів України, Росії та Європейської комісії з газових питань Демчишин повідомив, що згідно з очікуваннями України, ціна на російський газ у наступному кварталі становитиме 250 дол. За тисячу кубометрів, а в наступних кварталах буде ще нижчою.

За оцінками Міненерговугілля, загальний обсяг споживання газу в Україні в 2015 році становитиме близько 40 млрд кубометрів. При цьому обсяг імпорту, який може бути здійснений у 2015 році, досягне близько 25 млрд кубометрів, які можуть бути закачані в сховища для використання в майбутньому.