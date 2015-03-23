Демчишин вирішив оскаржити в суді звинувачення у державній зраді

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин категорично не згоден із звинуваченнями в державній зраді при укладанні контракту на поставку електроенергії до Автономної Республіки Крим. Як наголосив міністр у ході брифінгу в Кабінеті міністрів, Міненерговугілля вже подало в суд на урядову комісію, яка розбиралася в цьому питанні.

«Ми подали в суд на такий висновок», - сказав Демчишин.

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня 2014 року Україна і Російська Федерація підписали два контракти на поставку електроенергії.

За даними Міністерства енергетики РФ, укладено угоди між «Інтер РАО» і «Укрінтеренерго» на експорт електроенергії з ЄЕС Росії в об'єднану енергетичну систему (ОЕС) України. Річний контракт набув чинності з 30 грудня 2014 року і передбачає рівномірний графік поставок обсягом до 1500 МВт. Паралельно з метою надійного та безперебійного енергопостачання Криму укладено другу угоду між дочірньою структурою «Інтер РАО» - Центром здійснення розрахунків (ЦЗР) та «Укрінтеренерго».

31 грудня 2014 року міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин повідомив, що Україна імпортуватиме електроенергію з РФ по 85 коп. за кВт/год.

Водночас, у середині січня прем'єр-міністр Яценюк доручив розібратися з формулюваннями контрактів, оскільки в них АР Крим зазначалася як «федеральний округ Російської Федерації». Міністр Демчишин пізніше повідомив, що словосполучення «федеральний округ» в остаточній редакції контрактів немає.

Наприкінці січня 2015 року прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк ініціював службове розслідування щодо посадових осіб Міністерства енергетики та вугільної промисловості, причетних до підписання контрактів на імпорт електроенергії до України і поставку електроенергії до Автономної Республіки Крим.