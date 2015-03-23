Україна і Росія можуть домовитися про нову ціну на газ до середини квітня

Рішення про умови і ціну закупівлі російського газу для України може бути узгоджено та підписано вже до середини квітня, а термін його дії становитиме рік - до літа 2016 року, повідомив журналістам міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

"Рішення (про закупівлю газу - УНІАН) технічно оформлене і, я думаю, 13-14 квітня буде підписане, - сказав міністр, додавши, що Київ розраховує «оформити угоду на період до літа 2016 року».

Раніше міністр повідомив, що з 1 квітня Україна призупиняє закупівлю російського газу, оскільки 1 квітня закінчується дія так званого «зимового» пакету, за умовами якого Україна здійснювала імпорт газу з Росії в період з 1 листопада 2014 року.

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20 березня у Брюсселі пройшов черговий раунд переговорів щодо вироблення умов і можливої ціни російського газу для України в рамках так званого "літнього пакету" - з 1 квітня 2015 року. Переговори пройшли у форматі Україна - Євросоюз - Росія, на рівні міністрів енергетики та за участю єврокомісара з питань енергетики. Сторони погодилися з тим, що умови "зимового пакета" виконуються в повному обсязі, а умови "літнього пакету" є предметом обговорення на рівні експертних груп.

При цьому прес-секретар віце-президента ЄК з енергетичних питань Мароша Шефчовича Анна-Кайса Ітконен у коментарі журналістам зазначила, що Європейська комісія очікує, що наступна тристороння зустріч України, Росії та ЄС з газових питань може відбутися до кінця квітня.