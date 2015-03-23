Держава закриває ринок для українського вугілля, утримуючи необґрунтовано низькі тарифи в енергетиці - Волинець

«Мінімальна ціна українського вугілля становить 1500 грн за тонну, тоді як у тарифі теплової генерації його ціна закладена вдвічі менша. Енергетики просто не зможуть оплачувати паливо, а на експорт його неможливо вивезти через низьку якість», - сказав експерт.

При цьому в уряду немає коштів для підтримки вугільної галузі. У результаті заборгованість із зарплати перед шахтарями з боку держави вже перевищила 1 млрд грн, і ситуація тільки погіршуватиметься, - вважає М. Волинець.

Голова НПГУ уточнив, що за грудень 2014 р. шахтарям ще не виплатили 200 млн грн, борг за січень 2015 р. становить 350 млн грн, за лютий - 450 млн грн. «Ситуація лише погіршуватиметься - держпідтримки немає, реалізація вугілля йде дуже слабо, зупиняються блоки ТЕС», - зазначив М. Волинець.

За його словами, шахтарі незадоволені тим, що не вдалося вирішити головне питання - про внесення змін до бюджету з капітального будівництва і технічного оснащення шахт. «Шахти не можуть працювати на повну потужність, немає коштів на капітальні ремонти», - сказав голова НПГУ.

При цьому, як наголосив М. Волинець, понад 1 млрд 300 млн грн з бюджету спрямовується на закриття шахт: «Парадокс - гроші виділяються тільки на закриття шахт, але ні копійки не йде на підтримку власної промисловості».

«Ситуація така, що всі один одному винні - енергетики, шахтарі, комунальники. Уся система розбалансована, немає відрахувань до пенсійного фонду, соціальних виплат, лікарняних тощо», - зазначив лідер профспілки.

На думку М. Волинця, Міністерство енергетики і вугільної промисловості й НКРЕКУ неефективно керують галуззю. «Припускаються великі помилки. Міністр Володимир Демчишин робить радше шкоду, ніж користь. Потрібно терміново міняти міністра і розібратися з тим, що робить НКРЕКУ», - вважає голова НПГУ.

Як повідомлялося, запаси вугілля на складах ТЕС України в період із 15 по 22 березня скоротилася на 12,3% - до 880 тис. т. Розрахунковий тариф для ТЕС у 1 кв. 2015 р. знизився більш ніж на 16% - до 76 коп/квтг. При цьому паливна собівартість 1 кВт електроенергії для ТЕС на сьогодні становить 0.91 коп/квтг, а з урахуванням інших витрат, повна собівартість при поточній ціні на вугілля - 122 коп/квтг. НКРЭКУ визначила ціну палива в тарифі ТЕС на рівні 800 грн за т за економічно обґрунтованою ціною вугілля вітчизняного видобутку в 1500 грн за т, імпортного - понад 2000 грн за т. Борги ДП «Енергоринок» перед тепловою генерацією становлять близько 7 млрд грн.