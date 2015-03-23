«Укрнафта» заперечує присутність озброєних осіб на своїй території

Найбільша нафтовидобувна компанія України «Укрнафта» спростовує інформацію про те, що на території підприємства здійснюють незаконну діяльність озброєні особи, йдеться у повідомленні компанії.

«У будівлі Публічного акціонерного товариства «Укрнафта» і на його прилеглій території будь-яка вогнепальна зброя відсутня», - йдеться в заяві компанії.

«Просимо представників засобів масової інформації утриматися від поширення недостовірної інформації», - додали в компанії.

Як раніше повідомляв УНІАН, «Укрнафта», державний пакет акцій якої становить 50% + 1 акція, працює у звичайному режимі, проте заходи безпеки на підприємстві посилені.

Згідно із заявою компанії, заходи безпеки були посилені у зв'язку з ризиками комерційної діяльності. Правління підприємства просило представників засобів масової інформації не створювати штучний ажіотаж навколо діяльності ПАТ «Укрнафта», а в разі виникнення питань звертатися на підприємство у порядку, встановленому законодавством України.

Раніше низка телеканалів, намагаючись загострити обстановку в країні, показували у прямому ефірі, як установлювали металевий паркан по периметру будівлі «Укрнафти» і заявляли про прибуття озброєних бійців добровольчого батальйону «Дніпро-1» до підприємства. За ситуацією спостерігали також ряд народних депутатів. Пізніше інформація про присутність військовослужбовців «Дніпро-1» не підтвердилася. Ситуація навколо підприємства і в самій будівлі на даний момент спокійна.

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Конфлікт навколо "Укрнафти" став продовженням ситуації, що сталася напередодні в державній компанії "Укртранснафта". 19 березня наглядова рада компанії відсторонила Олександра Лазорка від виконання обов'язків голови правління "Укртранснафти". Іншим рішенням наглядова рада обрала колишнього співробітника СБУ Юрія Мірошника тимчасово виконуючим обов'язки голови правління «Укртранснафти». Лазорко назвав ці рішення необґрунтованими.

Ситуацію також прокоментував голова Дніпропетровської облдержадміністрації бізнесмен Ігор Коломойський. За його словами, за скандалом навколо державної компанії «Укртранснафта» стоїть група компаній «Континіум», підконтрольна бізнесмену і народному депутату Ігорю Єремєєву.

Довідка УНІАН. «Укрнафта» - найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні. У статутному капіталі компанії держава володіє 50% +1 акція.

«Укрнафта» володіє шістьма регіональними виробничими підрозділами («Охтирканафтогаз», «Чернігівнафтогаз», «Полтаванафтогаз», «Долинанафтогаз», «Надвірнанафтогаз», «Бориславнафтогаз»), трьома газопереробних заводах (Гнідинецький, Качанівський, Долинський), а також трьома буровими управліннями (Охтирське, Прилуцьке і Прикарпатське) і значною кількістю інших нафтосервісних підрозділів.

Крім того, «Укрнафта» є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

«Укрнафта» входить до єдиного комплексу нафтовидобувних, нафтоналивних, нафтотранспортувальних і переробних підприємств країни, що представляють стратегічний інтерес держави.