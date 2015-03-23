Бензин А-95 за 10 днів подешевшав на 13% і коштує менше 21 гривні

Споживчі ціни на бензин марки А-95 в Україні на 20 березня становили в середньому 20,88 грн, зменшившись на 13% за другу декаду місяця.

Про це свідчать дані моніторингу цін соціальних товарів Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Згідно з повідомленням, середня ціна дизпалива за вказаний період також знизилася на 12,2% - до 22,31 грн.

У регіональному розрізі ціни на бензин марки А-95 найбільше знизилися в Донецькій і Полтавській областях, де середня вартість літра палива становила 21,62 грн і 20,34 грн, зменшившись на 15,8% і 15,3% відповідно. Дорожче всього літр бензину коштує у Луганській області - 21,93 грн, при цьому за вказаний період його ціна знизилася на 10,2%. У Києві літр бензину коштує 20,82 грн, подешевшавши на 12,5% за другу декаду березня.

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Вартість дизпалива найбільше знизилася в Донецькій і Миколаївській областях - до 22,79 грн і 21,88 грн за літр, зменшившись на 13,5% і 13,3% відповідно. Лідером за дорожнечею дизпалива також виявилася Донецька область. У столиці літр дизельного пального коштує 21,96 грн, подешевшавши на 13% у другій декаді березня.

Як повідомляв УНІАН, споживчі ціни на бензин марки А-95 в Україні на 10 березня 2015 року становили в середньому 24,01 грн, дизпалива - 25,40 грн.