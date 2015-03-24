Охоронці "Секьюрайті" та "Укрнафти" не застосовували силу до депутата Найєма - заява компанії

Про це йдеться в спільній заяві компаній ПАТ «Укрнафта» та ТОВ «Секьюрайті».

"Зі сторони охоронців ТОВ «Секьюрайті» та ПАТ «Укрнафта» жодних дій по застосуванню фізичної сили у відношенні народного депутата Мустафи Найєма вчинено не було, що підтверджується великою кількістю відео-матеріалів, якими висвітлювалися дані події та які знаходяться в загальному доступі в мережі Інтернет", - йдеться в повідомленні.

Спробу потрапити у вихідний день на територію компанії «Укрнафта» розцінює як неправомірне використання депутатом своїх повноважень.

"Безпідставна спроба народного депутата Мустафи Найєма отримати безперешкодний доступ в робочі приміщення компанії в неробочий час, у вихідний день під час відсутності на робочому місці керівництва компанії, всупереч оголошеної офіційної відмови представника ПАТ «Укрнафта», без вмотивованого пояснення причин та мети отримання такого доступу - розцінюється ПАТ «Укрнафта» як неправомірне використання суб'єктом влади наданих йому повноважень" - зазначають в компанії.

ТОВ «Секьюрайті» та ПАТ «Укрнафта» вважають, що вечірні події неділі 22.03.2015 р., пов’язані із намаганням певних осіб отримати несанкціонований доступ до внутрішніх службових приміщень ПАТ «Укрнафта», були штучно спровоковані.

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"За характером дій співорганізаторів цієї масової акції – народних депутатів Мустафи Найєма та Сергія Лещенка, мали ознаки підбурювання та провокування широкого кола невизначених осіб, включаючи журналістів та «сторонніх глядачів» протиправним шляхом увірватися через центральний вхід адміністративної будівлі ПАТ «Укрнафта», в порушення базових конституційних принципів недоторканості власності, фактично провокуючи силовий конфлікт з представниками охоронної структури", - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, «Укрнафта», державний пакет акцій якої становить 50% + 1 акція, працює у звичайному режимі, проте заходи безпеки на підприємстві посилені.

Згідно із заявою компанії, заходи безпеки були посилені у зв'язку з ризиками комерційної діяльності. Правління підприємства просило представників засобів масової інформації не створювати штучний ажіотаж навколо діяльності ПАТ «Укрнафта», а в разі виникнення питань звертатися на підприємство у порядку, встановленому законодавством України.

Раніше низка телеканалів, намагаючись загострити обстановку в країні, показували у прямому ефірі, як установлювали металевий паркан по периметру будівлі «Укрнафти» і заявляли про прибуття озброєних бійців добровольчого батальйону «Дніпро-1» до підприємства. За ситуацією спостерігали також ряд народних депутатів. Пізніше інформація про присутність військовослужбовців «Дніпро-1» не підтвердилася. Ситуація навколо підприємства і в самій будівлі на даний момент спокійна.

Конфлікт навколо "Укрнафти" став продовженням ситуації, що сталася напередодні в державній компанії "Укртранснафта". 19 березня наглядова рада компанії відсторонила Олександра Лазорка від виконання обов'язків голови правління "Укртранснафти". Іншим рішенням наглядова рада обрала колишнього співробітника СБУ Юрія Мірошника тимчасово виконуючим обов'язки голови правління «Укртранснафти». Лазорко назвав ці рішення необґрунтованими.

Ситуацію також прокоментував голова Дніпропетровської облдержадміністрації бізнесмен Ігор Коломойський. За його словами, за скандалом навколо державної компанії «Укртранснафта» стоїть група компаній «Континіум», підконтрольна бізнесмену і народному депутату Ігорю Єремєєву.

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Довідка УНІАН. «Укрнафта» - найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні. У статутному капіталі компанії держава володіє 50% +1 акція.

«Укрнафта» володіє шістьма регіональними виробничими підрозділами («Охтирканафтогаз», «Чернігівнафтогаз», «Полтаванафтогаз», «Долинанафтогаз», «Надвірнанафтогаз», «Бориславнафтогаз»), трьома газопереробними заводами (Гнідинецький, Качанівський, Долинський), а також трьома буровими управліннями (Охтирське, Прилуцьке і Прикарпатське) і значною кількістю інших нафтосервісних підрозділів.

Крім того, «Укрнафта» є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

«Укрнафта» входить до єдиного комплексу нафтовидобувних, нафтоналивних, нафтотранспортувальних і переробних підприємств країни, що представляють стратегічний інтерес держави.