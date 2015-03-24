Ціни на нафту падають після заяв ОПЕК

Ціни на нафту падають, Brent тримається нижче $56 після заяв представників нафтової промисловості Саудівської Аравії, повідомляють Вести Экономика.

Травневі ф'ючерси на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures на 08:44 мск подешевшали на 0,68% до $55,54 за барель.

Котирування квітневих ф'ючерсів на марку WTI на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на зазначений час підвищилися на 1,22% до $46,87 за барель.

Заяви міністра нафтової промисловості Саудівської Аравії Алі аль-Наїмі стали причиною зниження цін на нафту.

Алі аль-Наїмі заявив, що Саудівська Аравія не буде одна скорочувати видобуток з метою підтримати ринок нафти. "Ми намагалися, зустрічалися, але безуспішно, тому що країни, що не входять до ОПЕК, наполягали на тому, що ОПЕК повинна нести цей тягар, а ми не згодні, що ОПЕК несе відповідальність", - сказав Наїмі.

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Ціни на нафту навряд чи повернуться до $100 за барель, оскільки це викличе зростання видобутку у сланцевих виробників, заявив представник Саудівської Аравії в ОПЕК Мохаммед аль-Маді.

При цьому зростання вартості енергоносіїв може викликати приплив палива з країн із високою собівартістю видобутку, додав він. "Я думаю, складно буде досягти $100 чи $120 за барель знову, - наводить його слова агентство Bloomberg. - Це дозволить виробникам із високою собівартістю видобутку знову повернутися на ринок".