Казахстан запропонував Росії постачати газ в КНР через свою територію: Газпром не радий

Астана пропонує Москві альтернативний варіант постачання газу в Китай - транзит через Казахстан, пише "Комерсант".

Читайте такожРосія заморозить знаковий проект Путіна - газопровід в Китай «Сила Сибіру»Казахстан пропонує "Газпрому" використовувати вже існуючу в країні інфраструктуру для експорту газу в Китай. Зараз "Газпром" постачає у південні області Казахстану газ по газопроводу Бухара-Урал (восени 2014 року запущений у реверсному режимі), потім газ подається в газопровід Бозой-Чимкент, який з'єднено з магістральним газопроводом Середня Азія-Китай, по якому Пекін отримує газ з Туркменії. "Що стосується можливості постачання газу цим маршрутом до Китаю, то потенційно такий інтерес, безумовно, є", - заявив "Ъ" глава "Казмунайгазу" Сауат Мінбаєв. Він зазначив, що зараз газ з газопроводу Бозой-Чимкент через невисокий тиск в трубі не може бути направлений в газопровід Середня Азія-Китай. Але Казахстан планує збільшити потужність труби Бозой-Чимкент з 2,5 до 10 млрд кубометрів за рахунок встановлення трьох компресорних станцій.

"Якщо буде бажання - а воно вже проглядається - щодо транспортування газу (з Росії - "Ъ") в Китай, то нам потрібно невеликі компресорні станції поставити, чим ми вже займаємося, і тоді газ буде спокійно проходити за маршрутом, - сказав Сауат Мінбаєв. - Тобто, в принципі у разі реалізації цього проекту не треба буде нічого вигадувати з новими трубами, можна все це робити з уже існуючими газопроводами".

Читайте такожНовий удар по "Газпрому": Єврокомісія отримає право впливати на його контракти"Газпром" вже домовився з Пекіном про будівництво трубопроводу "Сила Сибіру" (східного маршруту для постачання газу з нових родовищ Східного Сибіру і Далекого Сходу) і веде переговори про постачання газу по західному маршруту через Алтай з використанням ресурсної бази Західного Сибіру. Монополія хоче будувати газопровід "Алтай" потужністю 40 млрд кубометрів, газ по ньому піде в Синьцзян-Уйгурський автономний район КНР, а потім в трубопровідну систему Схід-Захід. У серпні 2014 року Казахстан вже пропонував "Газпрому" варіант прокладки експортного газопроводу по своїй території. Тоді "Газпром" говорив, що розгляне пропозицію.

Газопровід Бухара-Урал зданий в експлуатацію наприкінці 1960-х років і його більшу частину, швидше за все, треба заміняти. І Росія, і Китай не зацікавлені в появі транзитної країни, "навіть такий дружній, як Казахстан", якщо цього можна уникнути.