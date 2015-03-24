«Укрнафта» закликає депутата Лещенка до об'єктивності

Найбільша нафтовидобувна компанія «Укрнафта» вважає, що підготовлені з порушенням журналістських стандартів численні публікації у ЗМІ народного депутата Сергія Лещенка завдають непоправної шкоди компанії, у зв'язку з чим закликає його все-таки об'єктивно й неупереджено підійти до вивчення ситуації навколо «Укрнафти».

Про це сказано в офіційному зверненні до депутата, розміщеному на сайті компанії.

«Змушені констатувати, що інформаційні матеріали щодо діяльності ВАТ «Укрнафта», автором яких Ви є, свідчить про порушення Вами як відомим в Україні журналістом базових професійних принципів об'єктивності, правдивості й аргументованості в подачі матеріалу», - сйдеться у заяві компанії.

У якості прикладу "Укрнафта" заявляє, що з моменту отримання мандата народного депутата Сергій Лещенко жодного разу не звернувся в компанію з відповідним запитом або депутатським зверненням із приводу її господарської діяльності.

«За весь час, протягом якого фактично ведеться інформаційна війна проти ВАТ «Укрнафта», Вами, хоча б заради дотримання формальностей, не було здійснено жодної спроби отримати від «Укрнафти» пояснення або інформацію з метою об'єктивного висвітлення перед суспільством», - зазначено в документі.

Разом із тим, згідно з текстом листа, в «Укрнафті» побачили, що депутат Лещенко з невідомих причин використовує у своїх публікаціях інформацію виключно виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Андрія Пасішника, який до цього працював помічником народного депутата Ігоря Єремеєва та очолював кілька компаній, підконтрольних Єремеєву.

В «Укрнафті» здивовані таким підходом депутата Лещенка, оскільки йому як журналісту, який проводив не одне журналістське розслідування, повинен бути відомий зв'язок Пасішника з депутатом Єремеєвим, йдеться в листі.

«Свідомо чи мимоволі Ви є інструментом досягнення неправомірних цілей конкретних осіб, яким здалося, що настав слушний час для реалізації їх невиправданих амбіцій», - сказано у зверненні до депутата Лещенка.

У зв'язку з цим «Укрнафта» закликає депутата придивитися до діяльності Пасішника на посаді виконавчого директора «Нафтогазу України» і голови наглядової ради компанії «Укргазвидобування», діяльність якої дедалі більше асоціюється з групою компаній «Континіум» Ігоря Єремєєва.

Крім того, компанія вважає, що виконання народними депутатами покладених на них Конституцією і законами обов'язків вимагають від них виваженості, далекоглядності й відповідного досвіду в тих сферах, у яких вони реалізують свої права.

Зі свого боку, компанія готова надати всю інформацію як про свою діяльність, так і про діяльність усього нафтогазового комплексу.

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Як раніше повідомляв УНІАН, «Укрнафта» та її охоронне підприємство «Секьюрайті» заперечують застосування фізичної сили щодо депутата Мустафи Найєма, що підтверджується великою кількістю відеоматеріалів в інтернеті, на яких зафіксовано події біля офісу компанії увечері 22 березня 2015 року.

Крім цього, «Укрнафта» спростовує інформацію про те, що на території підприємства здійснюють незаконну діяльність озброєні особи.

Раніше низка телеканалів, намагаючись загострити обстановку в країні, показували у прямому ефірі, як установлювали металевий паркан по периметру будівлі «Укрнафти» і заявляли про прибуття озброєних бійців добровольчого батальйону «Дніпро-1» до підприємства. За ситуацією спостерігали також ряд народних депутатів. Пізніше інформація про присутність військовослужбовців «Дніпро-1» не підтвердилася.

Конфлікт навколо "Укрнафти" став продовженням ситуації, що відбулася напередодні у державній компанії "Укртранснафта". 19 березня наглядова рада компанії усунула Олександра Лазорка від виконання обов'язків голови правління "Укртранснафти". Іншим рішенням спостережна рада обрала колишнього співробітника СБУ Юрія Мірошника тимчасово виконуючим обов'язки голови правління «Укртранснафти». Лазорко назвав ці рішення необґрунтованими.

Ситуацію також прокоментував голова Дніпропетровської облдержадміністрації бізнесмен Ігор Коломойський. За його словами, за скандалом навколо державної компанії «Укртранснафта» стоїть група компаній «Континіум», підконтрольна бізнесмену і народному депутату Ігорю Єремеєву.